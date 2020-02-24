獅山避疫現人鏈 行山客：旺過旺角 口罩紙巾隨山棄置 大帽山罕現車龍

市民駕車遊大帽山 龍尾至荃錦公路

昨午有大批市民駕車前往大帽山，龍尾延至荃錦公路，大量私家車在郊野公園附近車路等候進入。大帽山茶水亭蓮姐表示，近半個月生意及人流與疫情前分別不大，她說多項越野賽事取消，令跑山人數減少，但多了市民行山，彌補生意損失。昨日獅子山亦人頭湧湧，登山小徑形成「人鏈」，有市民笑言「仲多人過旺角！」（見另稿）

偏遠郊野人流亦不絕，沙頭角梅子林地質公園故事館導賞員李以強表示，昨日故事館接待約200人，較平時周日接待約60人多逾兩倍；昨由馬料水開出，前往荔枝窩的街渡亦座無虛席。

03年SARS亦現行山潮

2003年SARS疫情下，香港亦出現行山潮，2003/04年度到訪郊野公園人次突破1200萬，按年升約一成；梅子林故事館導賞員李以強亦是推廣生態旅遊的「旅行家」創辦人，他說SARS疫情到中後期才出現行山潮，但今次疫情爆發至今不足一個月，本月中開始，熱門地點如城門、昂坪及龍脊等地，假日人頭湧湧。

李以強說，行人山數激增亦帶來垃圾問題，「喜歡行山的人不會亂拋垃圾，但即興行山的市民，棄置口罩與膠樽、紙巾問題嚴重」；他認為行山時可暫時除下口罩，呼吸新鮮空氣，休息時如有一大班人聚集，就應戴口罩。

資深行山客：不必長途跋涉 區區有後山

野外動向創辦人陳嘉俊表示，今次行山熱潮來得快，但未到高峰。如疫情持續，料會有更多人在平日行山，擔心令垃圾問題更嚴重，亦會加速山徑耗損，呼籲市民毋須長途跋涉到熱門地點行山。他最近推廣「區區有後山」，希望將人流分散到各區，例如深水埗後山金山、元朗後山丫髻山、黃大仙後山獅子山等。

漁護署昨上載短片，引用網上流傳市民棄置口罩在郊野的相片，稱亂拋垃圾無公德心，呼籲市民行山時，與其他人無近距離接觸，不用戴口罩，響應「山野不留痕，自己口罩自己帶走」。

明報記者

（武漢肺炎）