簡化程序 特別津貼料4個月發放

羅致光：

新設失業援助金難救近火

民協昨到政總請願，要求盡快設立失業援助金，支援因疫情而失業市民。羅在網誌提及，若設立全新的失業援助金以涵蓋所有失業者，涉及大量行政，估計整個程序要在明年完成後，才能開始發款。他說當前急務是聚焦支援低收入家庭，讓他們盡快獲得款項，就算成立「臨時」失業援助金，也是遠水不能救近火。

另外，發展局長黃偉綸在網誌稱，防疫抗疫基金將撥出7.1億元支援建造業，協助加強工地、辦公室和個人防疫措施。他表示會向約7000間合資格承建商、分包商和顧問公司，發放一次過5萬元補助金；同時，近24萬名現職地盤工友，每人可獲1500元津貼，買個人防護或消毒裝備。

建造業議會本周起邀請合資格機構和建造業工人遞交申請。黃偉綸表示，申請手續會盡量簡便，以期在接獲申請後兩至三周內發放補助金。

（武漢肺炎）