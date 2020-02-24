簡化程序 特別津貼料4個月發放

【明報專訊】特首林鄭月娥上月宣布向失業一個月以上，今年4月前曾領取在職家庭津貼（職津）或各項學生資助計劃者，發放最多3個月的現金津貼。勞福局長羅致光表示，政府將簡化程序，透過在職家庭及學生資助事務處的現有資料庫，直接向合資格的職津住戶和設入息審查的學前和中小學學生資助住戶，提供一筆過特別津貼；預計能在4個月內開始發放。
羅致光：
新設失業援助金難救近火
民協昨到政總請願，要求盡快設立失業援助金，支援因疫情而失業市民。羅在網誌提及，若設立全新的失業援助金以涵蓋所有失業者，涉及大量行政，估計整個程序要在明年完成後，才能開始發款。他說當前急務是聚焦支援低收入家庭，讓他們盡快獲得款項，就算成立「臨時」失業援助金，也是遠水不能救近火。
另外，發展局長黃偉綸在網誌稱，防疫抗疫基金將撥出7.1億元支援建造業，協助加強工地、辦公室和個人防疫措施。他表示會向約7000間合資格承建商、分包商和顧問公司，發放一次過5萬元補助金；同時，近24萬名現職地盤工友，每人可獲1500元津貼，買個人防護或消毒裝備。
建造業議會本周起邀請合資格機構和建造業工人遞交申請。黃偉綸表示，申請手續會盡量簡便，以期在接獲申請後兩至三周內發放補助金。