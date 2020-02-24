商經局：收購口罩或「海鮮價」

最終購入價視乎廠商成本

立法會財委會日前審議基金時，商經局長邱騰華表示，3元一個口罩的價格只是假設，政府希望留有彈性，最終購入價將視乎廠商的成本，雙方商討後釐定，強調計劃目的是讓口罩生產線盡快投產。

商經局昨再解釋本地口罩生產資助計劃，表示「3元一個口罩」只用作估算包銷口罩所需財政承擔額，以向立法會申請撥款。政府和生產力促進局正研究釐定合理價格，會考慮原材料價格和廠房租金等成本。政府稍後將公布釐定口罩價格的方程式，不排除因應生產成本變化，於一年的包銷期內釐定不同時段的包銷價。

發言人表示，獲資助的生產線必須符合多項嚴謹條件，包括無塵車間廠房、具備可每月最少生產50萬個口罩的生產機器和原材料、生產的口罩和廠房符合相關認證等。

商經局發言人說每條生產線可獲最高300萬元資助，同一廠房每條額外生產線則可獲最高200萬元資助，金額為資助上限，並非劃一資助額。每條生產線實際資助金額視乎產量，「產量愈高，資助愈多」。政府歡迎所有有意在港設立口罩生產線的機構申請計劃，會以公開、公平、透明的原則嚴謹審核申請。

（武漢肺炎）