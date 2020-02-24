逾六成基層無力購防疫品 單親母女每日縮一餐

月入5000 買口罩等花千元

39歲繆女士育有一名10歲女兒，兩人居於廚廁合一的100呎劏房。繆女士稱，過去一個月用了1000元買口罩及漂白水等，「口罩貴到350元一盒（50個），連漂白水都加價一倍至50、60元一樽」。為方便照顧女兒，繆女士只在快餐店打散工，原本月入約5000多元，但近日飲食市道差，她被扣減開工日數，估計會減至每月4000元，她說房租由前夫承擔，但母女二人亦要節流，女兒因停課毋須上學便省掉早餐，「叫她（女兒）午餐吃多些飯撐飽個肚」。

繆女士表示，準備申請低收入在職家庭津貼，但需時處理文件，暫未符合政府抗疫基金中支援低收入家庭5000元的申請資格，期望周三公布的預算案全民派錢，「否則我這些N無人士，不知點生活下去」。

防疫消費增 六成人收入跌

香港社區組織協會昨公布基層家庭面對新型冠狀病毒肺炎困難問卷調查報告，在2月11至18日訪問了397名基層市民，近67%稱無力負擔購買防疫物品開支。受訪者以4人家庭為主，家庭月入中位數約1.3萬元，主要從事飲食、運輸及零售業。

調查結果發現，受訪者購買防疫物品平均開支約860元，最大開支是成人口罩，在過去一月平均花245元，最高達2000元。防疫消費升，但受訪者收入卻跌，66%稱收入因疫情減少；收入下跌的人中，47%月入下跌2000至6000元。

社區組織幹事施麗珊稱，政府雖然推出抗疫基金，支援職津等20萬低收入住戶，但未涵蓋所有低收入者，因不少人近期才失業，未及申請綜援；另以繆女士一家為例，有人雖合資格，但申請正待處理。為免有人被忽略，社協建議政府向每名市民派發1萬元抗疫。

（武漢肺炎）