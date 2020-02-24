陳茂波：財案不能完全滿足所有人 稱首務撐企業保就業 商會政協促派錢解燃眉急

陳茂波昨在網誌貼出相片，展示新一份預算案的封面，稱後日發表的預算案內容「最終敲定了」，形容當中的紓困措施或赤字規模或是大家的關注點，而預算案的措施「不少是源自市民及不同界別給我的建議」，但稱政府的資源始終有限，預算案不可能完全滿足所有人的要求。

陳：保市場信心 助日後反彈

陳茂波說，「撐企業、保就業」是政府應對經濟下行時的關鍵目標。他稱過去一年香港經歷幾番波折，先有中美貿易摩擦影響外貿，「繼而有暴力事件衝擊社會和人心」，再到新型冠狀病毒來襲，多重打擊令經濟陷入寒冬。陳續說，回看過去本港經濟經歷衝擊後，都會逐漸回復到原來發展軌道；低潮過後，經濟一般會有較大幅度反彈，稱如果低潮時能撐住企業、保住就業，維持市場對未來信心，有助企業在經濟回升時盡快讓業務重回正軌，令就業市場較快回穩。

廠商會行政總裁楊立門和全國政協常委胡定旭昨在港台節目《城市論壇》表示，港府應考慮向市民派現金。楊說經過半年反修例風波後，不少企業原本已在「捱」，疫症再打擊企業。他表示，預料未來半年中小企將面臨海嘯式結業和裁員潮，政府應動用豐厚的財政儲備，直接派錢刺激經濟，解燃眉之急。

胡定旭：「屋漏」兼逢打風

胡定旭表示，現時不止「屋漏兼逢連夜雨」，是「屋漏」遇上打風，稱社會上不少市民已要放無薪假，認為政府在非常時期應特事特辦，考慮派錢或消費券刺激經濟。對於財赤問題，胡稱香港有豐厚儲備，相信可以捱到。

多個政黨昨到政府總部請願，要求預算案全民派錢1萬元。工聯會立法會議員麥美娟強調，「全民派錢1萬是不少得的」。工黨亦聯同社民連請願，要求全民派錢1萬元，包括18歲以下者。

明報記者

（武漢肺炎）