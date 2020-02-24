超市及藥房補貨 搶米潮緩和

廁紙價仍高 「超市毋須減價促銷」

本身有代理廁紙、罐頭糧食的香港供應商協會主席何文錦表示，日用品如廁紙及米等一向供應充足，過去兩星期由於市民搶購物資速度較補貨快，造成短期供求失衡現象，而近日搶購情况明顯放緩，相信不少市民已囤積一定數量的米及廁紙，加上新春過後，內地工廠復工，各種食品及日用品供應大致回復正常。對於廁紙價格仍高企，何文錦解釋，超市平日以特價促銷，近日搶購潮雖然已緩和，但仍較疫情爆發前暢銷，故超市毋須減價促銷。

記者昨日到土瓜灣一帶藥房觀察，不少藥房在門口放滿漂白水、酒精搓手液等消毒用品，但出售口罩的藥房不多，就算有貨，價格都偏貴，有藥房以30元出售一個韓國KF94口罩，亦有藥房賣75元5個日本立體口罩。

藥房搓手液貨量穩定

該區的「同福藥房」有出售口罩，一盒50個外科口罩賣280元。藥房職員李先生說，近來口罩供應商無法供貨，反而不時有人上門向藥房兜售口罩，但價格是「炒價」，無貨之下藥房唯有經他們入貨。至於消毒搓手液，李先生說雖然供應商來貨少，但市民不再搶購，令搓手液貨量穩定。

在同區開業50多年的「廣同安藥行」沒賣口罩，藥房說問過多間口罩代理商都無貨，情况已維持一個月。近來藥房曾再購入一批消毒火酒，每樽來貨價比疫情前貴約3元。

早前多區都有市民搶購白米及廁紙，昨午記者亦到土瓜灣數間超市，相關貨品充足。在美景街的惠康超級市場，貨架上有約100包米。位處同一條街的百佳超級市場，卷裝廁紙堆疊得比人還高，並有不同牌子讓顧客選擇。

（武漢肺炎）