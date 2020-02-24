澳門：曾赴韓須醫學檢查 港未公布額外措施

衛生署發新聞稿表示，市民如前往病毒活躍社區傳播的國家或地區，包括內地省市、意大利（倫巴第及威內托地區）、日本、韓國（大邱及慶北地區）及新加坡，應避免與發燒或有呼吸道病徵的人有密切接觸；如不可避免接觸，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14天。新聞稿中無提及會採取額外檢疫或隔離措施。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，因應韓國及日本疫情，建議港人如非必要不要前往，即使到當地，亦要保持衛生。他建議，經韓國、日本及新加坡等個案比香港多的地方入境須填寫健康申報表，14日內出現病徵應盡快求醫。

衛生防護中心：食衛局正商討措施

被問到會否建議市民勿往韓國及會否考慮對韓國發旅遊警示，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，有留意到韓國的情况，據她了解，食物及衛生局正在開會商討，料稍後會有公布。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，截至昨日，分別有最少25團及18團在日本及韓國，涉及640人及280人，當中有最少8團於昨晚返港；而分別有46團及33團旅行團即將出發到日本及韓國，涉及940人及700人，分別來自6間及12間旅行社。她建議仍計劃到韓國旅遊的市民，旅途期間需採取各項防感染措施，又稱旅行社會為旅遊巴等定時清潔及消毒。

未發旅警 自行退團不獲退款

縱橫遊常務董事袁振寧表示，旅行團數目已減少八至九成，其中目前約有3至4團在韓國，合共約50人，全部前往首爾，行程不包括疫情最嚴重的大邱地區；至於日本則約有10團，涉及約200人；而未來一周分別有7團及5團前往日本及韓國，將如常出發，但他稱近日「每日都有客人退出（旅行團）」，承認疫情下影響市民外遊意欲。他說旅行社已檢視行程，避免到接近醫療或美容中心等地方，並會向團員提供口罩及酒精搓手液等；目前由於本港未有向日韓特別發出旅遊警示，若客人自行退團將不獲退款。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，即將出發至日韓的旅行團，市民在報名前應知道當地疫情最新進展，需承擔一定風險。

經民聯立法會議員梁美芬表示，由於疫情在日韓擴散，呼籲政府立即提高對日韓兩國的旅遊警示，並要求14日內曾到日韓的人，於抵港後接受14日強制檢疫。公民黨立法會議員郭家麒表示，因應韓國境內疫情擴散較日本嚴重，建議政府先加強韓國到港的入境管制措施，包括為所有由韓國抵港者探測體溫及要求申報健康，若疫情未好轉，認同需要接受14日強制檢疫。

（武漢肺炎）