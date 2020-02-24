面向駿洋邨 村民露台豎膠板盼擋病毒

三代同堂 兒子舉家遷離暫避

本報記者昨日到訪桂地新村，該村依山而建，分高中低座住戶，其中低座住戶面向駿洋邨。低座住戶蔡太稱，與兩名兒子、媳婦及孫兒同住。蔡太說風會由駿洋邨吹至桂地新村，「以前是公屋地盤時，我家中露台都沙塵滾滾」，她擔心兩址鄰近，病毒粒子會隨風飄散到該村，故花了一百多元在露台加裝膠板，免病毒被「吹入家中」。蔡太說，其中一名兒子已舉家遷離該村暫避。

駁港鐵唯一小巴 憂同車感染

交通方面，該村居民多駕車出入，或乘坐唯一一條接駁到港鐵沙田站的60K專線小巴，沿途會駛經駿洋邨，有居民擔心要與工作人員同車進出，增加交叉感染風險。

衛生署昨午3時派員到桂地新村村公所講解防疫事宜。席間衛生署代表多次強調，駿洋邨接受隔離者是無病徵的緊密接觸者，進出均由專車接送，不會在社區出入；而中心工作人員雖然接觸隔離人士，但有保護衣防範，受感染風險低，故上下班則可乘坐專線小巴。

席上多名居民要求當局派人到該村洗地，及接送隔離人士旅巴避免駛至村口掉頭，以免有交叉感染風險。不過，在席上發言的村民洪小姐稱，當局曾承諾檢疫人員會有專車接送出入，不會搭村民坐的小巴，質疑當局是否出爾反爾，現場衛生署人員沒有回應。政府回覆，檢疫中心由多個政府部門運作，主要由民眾安全服務隊負責場地管理，衛生署提供醫護服務。民安隊和衛生署人員上下班有專車接送。

（武漢肺炎）