面向駿洋邨 村民露台豎膠板盼擋病毒

【明報專訊】政府徵用火炭駿洋邨作檢疫中心，衛生署昨派員到距離駿洋邨僅兩三分鐘車程的桂地新村講解防疫事宜，村內人心惶惶，有單位面向駿洋邨的村民因擔心病毒隨大風吹至家中，在露台加設膠板阻隔，甚至有人稱搬離村暫避。
三代同堂 兒子舉家遷離暫避
本報記者昨日到訪桂地新村，該村依山而建，分高中低座住戶，其中低座住戶面向駿洋邨。低座住戶蔡太稱，與兩名兒子、媳婦及孫兒同住。蔡太說風會由駿洋邨吹至桂地新村，「以前是公屋地盤時，我家中露台都沙塵滾滾」，她擔心兩址鄰近，病毒粒子會隨風飄散到該村，故花了一百多元在露台加裝膠板，免病毒被「吹入家中」。蔡太說，其中一名兒子已舉家遷離該村暫避。
駁港鐵唯一小巴 憂同車感染
交通方面，該村居民多駕車出入，或乘坐唯一一條接駁到港鐵沙田站的60K專線小巴，沿途會駛經駿洋邨，有居民擔心要與工作人員同車進出，增加交叉感染風險。
衛生署昨午3時派員到桂地新村村公所講解防疫事宜。席間衛生署代表多次強調，駿洋邨接受隔離者是無病徵的緊密接觸者，進出均由專車接送，不會在社區出入；而中心工作人員雖然接觸隔離人士，但有保護衣防範，受感染風險低，故上下班則可乘坐專線小巴。
席上多名居民要求當局派人到該村洗地，及接送隔離人士旅巴避免駛至村口掉頭，以免有交叉感染風險。不過，在席上發言的村民洪小姐稱，當局曾承諾檢疫人員會有專車接送出入，不會搭村民坐的小巴，質疑當局是否出爾反爾，現場衛生署人員沒有回應。政府回覆，檢疫中心由多個政府部門運作，主要由民眾安全服務隊負責場地管理，衛生署提供醫護服務。民安隊和衛生署人員上下班有專車接送。