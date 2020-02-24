日本確診港人 和光市大學宿舍隔離

港府前往日本接載「鑽石公主」號港人乘客的行動，隨着昨早第三班包機抵港而階段性結束，合共195名港澳旅客分乘3班包機回港，同時18人被拒上機後先行購機票回港。目前尚有70名港人因確診感染新型冠狀病毒而在當地留醫，另約30人被界定為密切接觸者而須在當地完成隔離始准離境，港府昨再派出10名入境處人員支援分散當地港人。

日方已將密切接觸者移送陸上隔離，位於琦玉縣和光市的稅務大學宿舍是其中一個主要隔離設施。本報記者昨由新宿乘搭大約1小時火車及巴士到現場，發現位於日本國立保健醫療科學院旁，4棟宿舍各高約10層，外貌像一般新型公寓，位處校園深入位置，與一大型屋苑相隔一條馬路及樹林，約數百米遠。從遠處觀察，大部分單位設有露台。

保安員守主要出入口 出入須證明

因應校園成為隔離中心，兩個主要出入口都有戴上口罩的保安員把守，出入須出示證明。有保安留意記者逗留及拍照後，即上前詢問及請走記者。

另外，日本傳媒報道，日本政府表示船上有23名乘客未有檢測就落船，當中19人為日本人及4名外國人，但未披露該4人國籍，未知是否包括香港人。

明報記者 鄧俊豐 東京報道

（武漢肺炎）