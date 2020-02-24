公主號68歲港客抵駿洋邨發病確診 同邨再9人送院 4人初步陽性

明報記者

截至昨日共有逾200名鑽石公主號乘客，入住駿洋邨接受隔離，大廈樓下及屋邨出入口，均有警員24小時在藍色帳篷輪流駐守，出入車輛要登記。昨午陸續有多名在駿洋邨接受隔離者感不適送院，截至昨晚約9時，至少有9人送院，其中4人初步確診。

患者妻子無病徵

衛生防護中心表示，昨日確診的鑽石公主號68歲男乘客，於上周四乘坐政府第一班包機返港，同日出現發燒及咳嗽，前日被送往伊利沙伯醫院求醫，其呼吸道樣本證實對病毒測試呈陽性反應，現時情况穩定，其同遊妻子沒有出現病徵，正接受檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問到有乘客返港後才確診，同機乘客需否延長檢疫，她表示機上已有感染控制措施，座位較分散，乘客亦有戴口罩，同機乘客不會被列為密切接觸者，相信機內爆發感染風險低。

許樹昌：日本測試時或未染疫

該批乘客在日本已接受檢測，證實對病毒測試呈陰性反應。對於現時有患者抵港後其病毒測試由陰轉陽，中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計與抽取樣本時間有關，患者在日本測試時可能未染疫或未病發，故未能抽取到相關病毒。

港府接載鑽石公主號港人的第三班包機，昨清晨約6時抵達港，機上5名乘客抵步後隨即送到駿洋邨接受14天檢疫。保安局副局長區志光、入境處處長曾國衞及特遣隊大部分人員，亦於昨日隨包機返港。數名入境處人員則留在日本，繼續為仍在當地接受治療的香港居民提供協助。

區志光表示，政府派出的3架包機共接載195名港澳旅客回港，而郵輪上共有70名港人確診，緊密接觸者約30人，日本當局目前仍在梳理名單，特區政府未掌握準確數字。

港府再派10人赴日 支援確診者

曾國衞則表示，港方人員在日本的工作有很多不確定因素和突發情况，承認在安排上不太理想，希望大家多多包涵；他又稱，現階段已經將193名香港居民安全送回港，但行動仍未結束，未來需要照顧身在日本的70名確診患者，以及處理需要在當地隔離的港人，形容工作仍然很繁重，港方昨再派10人到日本，為確診港人和接受隔離者提供進一步支援。

（武漢肺炎）