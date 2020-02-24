77歲居武漢港人疑染疫亡 工聯：持「復工證明」者 湖北荊州准出省

增至2700人求助 湖北10港人確診

政府昨表示，接獲內地部門通報，一名長居武漢的77歲港人懷疑感染新型冠狀病毒死亡，去世後被納入感染個案，駐武漢辦事處已聯絡死者在廣州的家人，以提供協助。據了解，死者去年7月已長居武漢，之前沒向港府求助，其家人在廣東省居住，港府2月20日接獲內地通知有港人在武漢去世，至昨晚（23日）公布。

港府接到的湖北港人求助個案一直上升，截至昨日，政府收到逾1400宗求助，涉2700多人。政務司長張建宗日前稱，截至2月18日政府收到的個案逾1300宗。

港府表示，目前有10名分別來自3個家庭的港人在湖北省證實感染，9人正在當地醫院治療，1人已出院。留院者中，多了一人情况危殆。駐武漢辦事處已聯絡3名預產期在未來兩個月的孕婦，了解她們情况，並向她們提出可行建議。

10港人准離鄂 或經深圳灣回港

工聯會截至昨中午接到約600宗湖北港人求助。工聯會屯門地區服務處社區主任陳文偉說，荊州市日前推出「荊易行」，當地人若取得公司證明自己須復工，在身體狀况良好下，會獲發批文，可駕車離開湖北。陳文偉說，荊州的港人亦可循此途徑申請離開，當地10多名港人取得批文，駕車離開湖北，部分人已到深圳，當中有人表示會經深圳灣口岸回港。

民建聯工聯促接人 港府：正溝通

工聯會前副理事長彭港祥在武漢留了一個月，他有高血壓需服藥，聯絡本港衛生署後已獲送藥。他說武漢食品充足，但缺口罩、消毒用品等物資。他上月到武漢探親，沒料到疫情轉趨嚴重，他擔心受感染，冀盡早回港。

民建聯截至前日接獲76宗滯留湖北港人求助，涉及超過150人。民建聯立法會議員葛珮帆說，有個案是一家五口，該家庭的孕婦無法做產檢，帶到內地的現金幾乎耗盡，連買食物都將成問題。

民建聯及工聯會都要求政府盡快接走滯留湖北的港人。民主黨立法會議員涂謹申質疑政府是否要等到有人去世才拍板撤離港人。政府發言人表示，正與內地相關部門溝通，期望盡快接走滯留湖北的港人。

（武漢肺炎）