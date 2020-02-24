住戶未悉佛堂爆疫 常客「輪飯」摸門釘

樓內多佛堂 派飯50人排隊

蓮婆婆逢農曆初一、十五都會到大廈的佛堂取免費飯盒，昨日適逢初一便欲到「福慧精舍」輪候飯盒，惟佛堂昨沒開門；她說每次排隊大部分人有戴口罩，且取得飯盒便回家。

美輪大廈內有多間佛堂。蔡先生是5樓一間佛堂的職員，他表示昨早到美輪大廈「叫老闆不要再開門」。他表示，自疫情開始，其佛堂已沒有派飯及舉辦活動，「1樓仲繼續做咪出事囉」。他對大廈出現個案感擔心，現時會加強消毒及戴口罩出入。

美輪大廈告示稱，「一切涉及大廈公眾活動暫停」，進出者要戴口罩，大廈有權不讓有明顯病徵的人入內；住戶均要說出自己所屬單位方可入內。食環署亦派出洗街車於美輪大廈對開清洗街道，另有多名身穿保護衣人員於行人路上清潔。

大廈禁公眾活動 進出須戴口罩

記者訪問最少4名住戶，大部分不知道大廈內有確診個案，僅一人稱從新聞中得知，該住戶戴上護目鏡外出。行經美輪大廈對開的印傭Sity，身穿全副「防護裝」，包括眼鏡、N95口罩、手套及風褸，她說害怕疫情，「放假都不開心，擔心屋企有事」。

（武漢肺炎）