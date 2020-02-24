密切接觸者大增 檢疫安排「措手不及」

警察飯敘接觸者增26人 未全送檢疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，追查與確診警員在2月16日一同上班的人，密切接觸者增加26人，至85人。新增的26人中有3人不適，送院檢測病毒呈陰性。她表示會盡快安排警員的密切接觸者到檢疫中心，期望他們在等候期間留在家中。

藍田保安確診 張竹君：打招呼非密切

此外，昨日確診的62歲男患者於藍田興田邨彩田樓擔任保安。被問到住戶是否保安的密切接觸者，張竹君表示要視乎個別情况，一般而言，如雙方沒戴口罩對話15分鐘，屬密切接觸；如遠距離打招呼則不是，中心會了解患者的上班情况。

衛生署昨一度稱62歲患者曾於2月10日出席公司的18人飯局，地點為尖沙嘴新港中心的煌府婚宴專門店。首灃控股有限公司發言人昨澄清，上述煌府於2月8日已暫停開放，10日沒招待顧客。衛生署其後在新聞稿澄清，核實資料後，病人改稱於1月10日在該店出席飯局，由於並非潛伏期內活動，毋須追蹤接觸者。

政府社交媒體「添馬台」昨發帖，表示入住檢疫中心的準則一視同仁，反駁網民稱警察獲政府厚待入住翠雅山房的說法。帖文稱，衛生署安排檢疫地點時，會視乎實際情况，包括可使用單位及其容量、檢疫者的人數組合等，與身分或職業沒有關係。翠雅山房自2月10日起用作檢疫中心，至昨早有119人曾入住。警方發言人表示，截至昨晚7時，已陸續安排59名警員入住駿洋邨和翠雅山房。

（武漢肺炎）