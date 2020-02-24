佛堂多兩婦染疫 5人現病徵 一日增5確診 興田邨保安中招

衛生防護中心昨午公布5宗確診，包括68歲鑽石公主號男乘客及藍田興田邨彩田樓男保安；另有第66宗個案75歲男子，即第57宗個案太古城工程師的外父，原列為疑似個案，昨對PCR測試呈陽性確診。

衛署申手令入佛堂 消毒取樣

一名居於柴灣興華二邨展興樓的80歲女子及一名居於北角美輪大廈的76歲女子確診，兩人曾到美輪大廈的「福慧精舍」，無外遊紀錄。八旬婦到訪該佛堂次數頻密，1月25日及2月8日逗留較久，2月8日咳嗽及喉嚨痛並求醫，在4名患者中最早病發。七旬婦每日早上會到佛堂數分鐘，2月13日發燒及肌肉痛，曾向私家醫生求醫。兩人2月22日到東區醫院。

衛生署人員昨晨到佛堂，惟大門上鎖，當局申請手令入內。下午佛堂開門後，身穿保護衣的人員到場徹底消毒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會入內調查並檢取環境樣本，4名患者共通點是曾到佛堂，相信未必相識，要完成流行病學調查，才知誰屬源頭個案。

張竹君：佛堂可能有病原爆發

許樹昌：疏散除非另樓層感染

衛生防護中心收到30名曾到佛堂的人聯絡，5人有病徵要入院，10人要檢疫，中心呼籲1至2月曾到訪佛堂者聯絡。至於需否疏散住客及調查大廈喉管等，張竹君認為佛堂可能有病原及爆發，4人居於不同地方，相信非大廈有問題，暫毋須疏散。昨晚6時許，大廈一名老婦由救護車送院，未知曾否到過佛堂。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫毋須疏散大廈住戶，除非與佛堂無關、居於其他樓層的人感染；但大廈人流多，有必要清潔所有樓層。

另外，消息人士表示，除上述確診，一名留醫屯門醫院、從事運輸行業的35歲男子昨確診，2月3至7日曾赴內地。

超級電腦分析的士司機西灣河教會個案

警方已啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統（MIIDSS），協助追查確診個案關聯。警方消息人士表示，衛生署已將兩宗個案交警方調查，包括58歲的士司機（第68宗）及西灣河教會（即第57宗個案54歲男子及第60宗個案46歲女子）個案，分別由新界北總區重案組及港島總區重案組接手，有8名確診者與西灣河教會個案有關，警方會再分析追查。

據悉刑偵人員會分析確診者的關連，以有系統方式尋找共通點，追查傳播途徑，協助衛生防護中心及早介入處理有風險的人與地方。至於福慧精舍，警方暫未收到請求協助。

明報記者

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676