楊偉雄：有可重用口罩方案 冀完疫前可生產

政府被批高價包銷生產

楊：3元是上限

楊偉雄出席港台《星期六問責》表示，政府撥款8億元予創科局研發可重用口罩，局方已有設計方案，惟現時難從內地購入原材料，須從世界各地採購，未確定能否如期到貨。他又稱，由於可重用口罩是新產品，尚未有檢測標準，故需制訂標準並找第三方測試。他相信兩方面困難均可以克服，亦歡迎各界人士共同參與研發，目標在疫情完結前生產，幫助香港市民。

政府亦撥15億元資助商界在港建口罩生產線。楊偉雄稱目前科學園有不少可用作生產口罩的地方，政府亦已配對2至3家有意生產口罩的公司落戶園區生產。有聽眾質疑，政府以假設每個口罩平均售價3元為生產商包銷口罩，遠高於口罩漲價前平均每個1元的水平，楊強調3元是上限，供求平衡之後政府應會再審視市場價格。

若即棄手環合格 「以萬計買」

另外，就監察家居檢疫者的電子手環，楊偉雄稱現正使用約400個電子手環，亦有2000個可供使用。他又稱，政府每月可生產3000個電子手環，亦已向海外公司訂購5000個即棄追蹤手環，每個價值約100元，預計3月初運到本港，若通過檢測會立即以萬計訂購，相信一兩個星期便可來貨。

他補充，為確保檢疫者佩戴，電子手環內有一條線，若切斷便會通知負責監察的部門。

（武漢肺炎）