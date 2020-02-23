港鐵工會：管理層稱客量減 料下月減班次

另外，稅務局宣布，明天起除了中央詢問處、商業登記署、印花稅署以外，繼續暫停所有公共服務，1月29日至3月1日到期的稅款、提交報稅表或其他資料等限期將延至3月2日。香港鐵路職員工會主席譚建釗說，引述上周初與港鐵管理層開會時，對方指農曆新年後，港鐵重鐵路線客量減三至四成。譚建釗以員工更表推算，港鐵下月起將縮減列車班次，繁忙時段候車時間會維持於1.5至2分鐘，但非繁忙時段候車時間將由現時4分鐘增至約6分鐘。

譚稱公司管理層亦透露輕鐵客量下降約四成，自本月中已轉用「假期」行車時間表：長途車每隔12至15分鐘一班車，較平常長6至7分鐘；本周起會改為「非上學」行車時間表，短程車將每隔約6分鐘出車，長途車隔10至12分鐘一班車。他說港鐵前線員工已開始「清假」，平均每周多放假一天，他表明不接受公司安排員工放無薪假期、減薪或裁員。

港鐵：會作適切安排

港鐵回覆，鐵路線大致按照正常行車時間表，但在疫情下乘客量難免受影響，公司會密切留意，如需要會作適切車務安排；輕鐵方面，港鐵稱一直因應情况如學校長假期，會微調輕鐵線班次。港鐵又稱會因應車務營運需要適時檢討，靈活調配人手。

（武漢肺炎）