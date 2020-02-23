羅致光：料失業率短期升至4%至5% 人力顧問：應屆畢業生求職很難

統計處去年11月至今年1月失業率為3.4%。羅致光昨在商台節目《政經星期六》表示，未來難免有公司結業，預料失業率短期內難免升至4％至5%，至於會否再一步上升要視乎疫情，但估計未必會去到2003年SARS（高逾8％）期間水平。他說，疫情影響絕大部分僱員，但若要為各行業設計支援方案需時太長，故政府決定先支援部分去年起已受衝擊行業，包括飲食、零售及旅遊業。

稱留住員工有助翻身

羅致光表示，基金主要支援企業，相信有助避免企業於疫情期間倒閉，令社會於疫情後更快復蘇，期望僱主獲資助後會保留員工，並認為留住員工可助企業於疫情後「翻身」。他認為抗疫基金的措施未必盡如人意，呼籲市民拭目以待本周（26日）公布的《財政預算案》。他沒透露預算案會否向全民派錢，但希望市民留意到如政府財政赤字太大，將影響日後恢復經濟進度。

另外羅致光出席now節目《大鳴大放》時提到，因應武漢肺炎等因素，估計有300萬名員工受不同程度的影響。

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍估計，未來2至3個內失業率將升至4%至5%，疫情若不受控，失業率隨時升至SARS時期、最高達8.5%的水平。她說現時不少人選擇做散工或「祼辭」休息，失業率亦未能反映全貌，但企業已重新嚴審及緊縮招聘，預期今年大學畢業生求職難度相當高。

（武漢肺炎）