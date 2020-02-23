檢疫兩周確診倍升 專家：太遲行 指帶病毒者早已入境 近日多宗源頭不明

本港上月22日確診首宗新型冠狀病毒輸入個案，至2月8日實施強制檢疫，即抵港前14日內到過內地的入境者，要強制檢疫14日，亦進一步封閉多個口岸，剩下機場、港珠澳大橋及深圳灣可繼續出入境。其後，入境旅客下跌，據入境處統計，前日（21日）有近1.8萬人入境，低過措施實施首日的2.3萬人，但經深圳灣口岸入境的人次則由2月8日的254，增至前日的1208。

源頭不明本地個案近日湧現

據強制檢疫實施後14日的疫情資料，本港過去兩周沒再新增輸入個案，但本地個案數目仍上升，總數由2月7日的26宗，升至前日的69宗，當中包括1宗疑似個案。

綜合各本地個案，本港爆疫以來有17宗源頭不明，這類個案在過去兩周集中出現，共有12宗，即佔總數七成；部分源頭不明的本地個案患者，又進一步傳染給其他人，最少因此增加11宗個案，確診者都是源頭不明本地個案的密切接觸者，當中包括明星海鮮酒家聚餐的群組（見圖）。

中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠認為，強制檢疫推得太遲，不少沒徵狀但帶病毒者之前已入境，令病毒在社區內蔓延，即使推強制檢疫，效果已很低。他舉例說，日前確診的油塘一粥麵收銀員是源頭不明的本地個案，患者在2月10日發病，相信是在發病前數日接觸到帶病毒者而染病，換言之，傳染病毒給收銀員的人，是在強制檢疫實施前入境，「2月8日前，每日有數以萬計旅客入境，即使當中少於1%人帶病毒，數目已很大，病毒一旦在社區內發生傳播，就很難控制」。

中大教授：暫未現大型傳播

黃子惠說，源頭不明的本地個案傳播鏈不清晰，難以追蹤及切斷傳播，預計這類源頭不明的本地個案將愈來愈多；現時本港每日確診維持在單位數，暫仍可應付，一旦單日確診達雙位數，則顯示有大型社區爆發，是疫情失控的先兆。他認為，本港今次暫未出現SARS時的大型傳播事件是好事，市民應繼續減少聚會。

他認為，由於社區有隱形傳播鏈，市民需繼續防疫，包括減少社交、不聚餐等；政府亦需繼續實施封關等，因為內地疫情預計仍會持續多個月，本港仍要繼續防止輸入個案。

衛署：逾1.5萬人家居檢疫

衛生署稱至昨凌晨有15,914人須強制檢疫，當中15,133人家居檢疫、565人在酒店檢疫、216人入檢疫營。整體中有13,984名香港居民。首批663人已於昨凌晨零時完成14日強制檢疫。

明報記者

（武漢肺炎）