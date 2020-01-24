沈祖堯：SARS時萬眾一心不復見

沈祖堯在香港電台《香港家書》表示，2003年，他將工作單位分為照顧SARS患者（Dirty Team）和照顧沒患SARS患者（Clean Team）兩隊，他要求加入Dirty Team的每個人都是自願，又建議從事傳染科和呼吸道疾病的專科醫生，和年輕且沒家累的才考慮加入，但後來所有臨牀部門，包括外科、兒科、骨科甚至眼科的醫護人員都不斷自願加入。他憶述當時社會各界都送來祝福，「這些我們從未見過的朋友，他們雖然來自那麼遠，但卻又是那麼近。當時全香港的團結氣氛是無法言喻的」。

勉醫護保持樂觀維持士氣

面對今次疫情，沈祖堯認為不少醫護仍帶着2003年一疫留下的心靈瘡疤，還可能面對不安及沮喪。不安是因為每天仍有數百名旅客過境，這可能為香港帶來新的感染風險；沮喪則因為「被告知正在被審查口罩和防護工具的使用，聽說防護裝備供應也可能在一個月後耗盡」，加上社會意見分歧，爭議不斷，令SARS時萬眾一心的情形不復見。他勸勉醫護要保持樂觀和維持士氣高昂，「如果我們覺得自己注定失敗，就幾乎可以肯定我們將被擊敗」。

另外，瑪麗醫院內科駐院醫生蘇宇暉在皇仁舊生會「皇仁家書」撰文，稱被安排到隔離病房工作，醫護們承受龐大的精神壓力，「我們很多人為了保護自己的親朋戚友，實施自我隔離，變相與世隔絕，只生活於抗疫的戰場上」。他稱希望社會上大家都能互相幫忙，保持良好的個人和環境衛生，渡過難關。

（武漢肺炎）