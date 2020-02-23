棄搭包機港人：入境處沒確認起飛時間

入境處人員昨晚抵達「鑽石公主」號停泊的大黑碼頭做準備，安排旅遊巴接載最後一批落船的港人。由於人數不多，車隊停泊較為接近下船的帳幕，亦沒有如早前般設立櫃枱。

區志光在包機起飛前在羽田機場稱，有5名港人乘搭第三班包機回港，兩人早前已被准下船，並入住東京一間酒店，經港府聯絡後表示想乘包機。他們稱早前已下船，一直留在酒店，未有離開房間，至昨日自行前往機場等候上包機。另一組是三姊弟，他們的檢測報告是陰性，獲批准下船。該三姊弟稱，目前有3名家人確診，仍在當地醫院。區志光、入境處長曾國衞及部分入境處人員會隨該包機返港。

自行返港 抵港將被接到駿洋邨

有滯留港人稱，昨早收到日本的檢疫證明書，確定他沒有感染新型冠狀病毒，隨即聯絡入境處，但對方未能確認昨日包機起飛時間，船公司其後為他安排好酒店和機票，之後才知道有第三班包機，因此不會乘搭包機回港。

該港人稱，已向入境處提供其乘搭的航班編號，抵香港機場會時會有政府人員接他到火炭駿洋邨檢疫。

（武漢肺炎）