特稿：直擊收治港患者醫院 有ICU醫護無戴口罩

截至昨日中午，日本全國本土病例121宗，加上「鑽石公主號」634名患者，合共超過750人確診。日本政府將患者分散到全國醫院治療，令部分本港患者被送到距離東京近2至3小時車程的長野縣、愛知縣等。

記者根據資料，昨花約一小時乘搭火車及巴士前往神奈川縣川崎市，到收治了最少兩名香港患者的聖瑪麗安娜醫科大學醫院觀察。該醫院為區內其中一間大型醫院，設有本館、別館、職員宿舍及教學大樓等設施，亦正因應創立50周年而擴建，地盤附近就是深切治療部所在的別館。

記者進入醫院大樓後，發現院內病人及醫護人員都不多。院方除了在大樓門口貼出告示，通知訪客如有發燒等症狀需通知職員外，各出入口都有洗手液供使用。記者在深切治療部的接待處看到有告示請進出大樓的訪客佩戴口罩。不過，現場所見有從深切治療部出來的醫護人員並沒有戴口罩。

護士稱口罩存量不足憂感染

與香港的醫院安排有所不同，有關醫院仍然容許探訪，記者見到有包括小童在內的約10人，在接待處外長椅上坐着等候。

記者接觸到一名在該醫院工作的護士，她說知道醫院內有新型肺炎患者，但不清楚他們的國籍及人數。她說該院算是不錯的醫院，但院內口罩供應情况與香港一樣，都已呈現不足，她對疫情感到擔心。

明報記者 鄧俊豐

（武漢肺炎）