專家：倘做足保護 接載風險相若

稱分機接載合適 籲不派餐減接觸

政府專家組成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，「鑽石公主」號郵輪或已被病毒污染，故非緊密接觸者同樣有帶病毒風險，而相比之下，緊密接觸者風險較高，故將非緊密接觸者與緊密接觸者安排由不同包機接載是合適的做法。

被問及接載緊密接觸者回港，有何特別防疫管理措施需要加強，許樹昌認為與非緊密接觸者的做法一樣即可，即機組人員穿保護衣、戴眼罩及外科口罩；而乘客亦要戴外科口罩；為減少機組人員與乘客接觸，機上不應派餐。他認為只要機組人員做足保護措施，接載緊密接觸者的風險不會較接載非緊密接觸者高。

對於有從「鑽石公主」號返港的乘客初步確診，許樹昌認為即使有部分乘客沒有乘搭包機、自行乘其他航班回港，只要他們上機前曾做檢查，包括測體溫等，確保其上機前沒有發病，相信同機乘客染病風險較低。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏稱，暫時未有收到於包機上工作的機組人員求助，她了解到包機上機組人員的活動範圍與乘客分開，亦無提供餐飲，相信同事願意到機上工作，亦都知道有一定風險。至於接載緊密接觸者方面，王認為應由公司與政府安排。

（武漢肺炎）