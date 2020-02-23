第三包機接5人 30緊密接觸者歸無期 家屬斥「靠唔住」 港府：仍努力未放棄

明報記者 鄧俊豐 東京報道

公主號確診港人增至70

食衛局長陳肇始表示，至昨日共有208人入住火炭駿洋邨檢疫中心，其中一名乘坐第二班包機的68歲男子因發燒送院。該男子及後初步確診新型冠狀病毒，是首名由「鑽石公主」號回港後初步確診的港人。

未回應會否安排第四班包機

保安局副局長區志光昨晚在東京羽田機場稱，第三班包機將接載5人回港（見另稿）。據日方資料，至昨晚有70名港人確診；另有30名緊密接觸者，當中兩人前日被拒登上包機，獲安排酒店隔離；另有24人昨由日方移送往陸上隔離設施，其餘4人正被移送中。被問及港府會否派第四班包機接載緊密接觸者，區未有正面回應。

保安局長李家超稱，第三班包機會接載任何獲容許離船、非緊密接觸者的港人，但不包括緊密接觸者。身在香港的市民陳小姐（化名）有年長親屬（下稱A女士）為船上確診者的緊密接觸者，她說全家一直以為A女士可乘搭第三班包機回家，豈料願望落空，也不知道該如何告訴對方。陳批評政府在行政安排上不應該出爾反爾，「好失望，好憤怒」。她又擔心A女士6日前已做過檢測，至昨日未有結果，「如果之後中（感染）了，又要再入當地醫院？」

李家超：商包機時 日未允免檢疫

僅安排處理一般乘客

李家超解釋，由於政府與航空公司商討包機時，日方尚未容許乘坐政府包機的乘客免於在日本檢疫，故當時機上的防疫風險管理措施，包括程序及人員安排，都是處理郵輪的一般乘客，而非緊密接觸者。他說，衛生署已制定一個處理緊密接觸者回港的特別防疫管理措施，尋求可行安排，但指國泰機組人員都是自願參與，所以任何方案都要和有關方面研究和商討。

被問到政府能否保證會接回緊密接觸者回港，李家超說「這方面正在努力中，我們並沒有放棄」，又稱必須去尋求可行的安排，在切實可行的情况下，「我們能夠辦到，我們都會努力」。他說區志光和衛生署醫生都有在當地探望確診港人，看到他們獲得應有治療。

譚文豪：政府失誤 國泰拒載公道

曾任職國泰機師的公民黨譚文豪稱，政府當初與國泰商討時是接載一般乘客，而不是緊密接觸者，所有自願參與的機組人員都是以此衡量自身風險，故國泰不願接載緊密接觸者亦是「公道」，認為昨日有乘第二班包機回港的乘客確診，或令國泰在接載緊密接觸者回港有更大顧慮。他認為政府如向市民說過會接載緊密接觸者回港卻未能做到，「這是政府自己的失誤」，不應卸責或施壓予國泰及其機組人員。本報昨曾向國泰查詢最新安排，至截稿前未獲回覆。

民建聯鄭泳舜說，不少緊密接觸者原期望第三班包機可接他們回港，昨感到失望，另船公司安排混亂，當港人「人球般掟來掟去」，他說有緊密接觸者已「情緒崩潰」。他續稱，滯留日本的緊密接觸者分別已送往不同醫院或隔離中心，遠離東京，部分遠至大阪，促請港府盡快安排第四班包機，早日接他們返港。

（武漢肺炎）