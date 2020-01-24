藥物針對伊波拉MERS 「瑞德西韋」藥廠 初步同意港臨牀試驗

美國加州生物藥物公司「吉利德科學」研製的藥物「瑞德西韋」，主要針對伊波拉、中東呼吸綜合症（MERS）等病毒，該藥仍在臨牀試驗階段，在全球仍未註冊。武漢新型冠狀病毒疫情爆發後，藥廠曾向美國及法國部分已確診及病情嚴重的患者，提供瑞德西韋作為「恩恤用藥」。而內地當局早前亦已公布，會在武漢多間醫院做臨牀研究，測試能否用作治療新型冠狀病毒患者。

細節料短期內敲定

據了解，藥廠方面已初步同意香港參與瑞德西韋亞洲區的臨牀試驗，預計短期內會敲定細節。

食物及衛生局長陳肇始昨日稱，現時醫管局與大學教授仍密切與藥廠商討，探討使用新藥的情况和測試要如何進行。至於現有藥物的使用情况，她說，據醫管局方面表示，有「十個八個」的確診者情况穩定，對現有藥物反應良好，正等待做測試，檢視臨牀情况，若確定體內無病毒便可出院。

醫管局總行政經理劉家獻表示，局方正與藥廠探討在香港開展瑞德西韋的臨牀試驗是否可行。

（武漢肺炎）