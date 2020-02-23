憂潛伏期傳染 病發前兩天密切接觸納檢疫

4飯敘警呈陰性 警總女警現病徵

另外，曾與確診警員出席退休宴的59名警員中，4人早前出現病徵，全部測試呈陰性，昨新增一人現病徵。警方消息稱，新現病徵警員為駐守警察總部的發燒女警員，現於瑪嘉烈醫院，等候測試結果。

中國疾病預防控制中心應急中心研究員向妮娟前日接受央視節目訪問時稱，根據目前觀察，新型冠狀病毒患者在發病前兩天已經有傳染性，原本標準是患者發病後接觸的對象為密切接觸者，但現在的標準是患者發病前兩天接觸的人也可以是密切接觸者。

跟隨內地改定義

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，已與內地疾控中心聯絡，了解到部分確診者或於發病前兩天，即潛伏期內已有傳染性，形容情况令人擔憂，因潛伏期間具傳染性的病人不可能預知自己會發病，會如常上班、見人，無法自我隔離，是對防控的挑戰。她說，本港會改定義，確診者發病前兩天接觸的人亦可能被列為密切接觸者，要接受檢疫，即時生效，亦會回顧最近確診者的接觸者是否符合新定義。

梁子超：哪幾日傳染未清晰

料改定義仍「走漏」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，更改定義有助追蹤到更多可能感染者，但潛伏期內哪幾日有傳染性仍未完全清晰，估計即使更改後亦會「走漏」。

內地上月有一個家庭群組，4人先後確診，患高血壓及心臟病的88歲老翁其後死亡。該老翁與妻子居於上海，發病前兩周沒離家，其妻胞妹偕夫上月15日由武漢搭高鐵到上海，在其家留宿。武漢姨仔及丈夫自1月1日至19日沒病徵，但88歲老翁和姨仔於20日發燒，其餘兩人於23日發燒，老翁25日病逝。國家疾病中心專家指武漢夫婦過去沒病徵，惟4人相繼確診，顯示潛伏期已能傳病毒。

（武漢肺炎）