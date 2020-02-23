北角佛堂爆疫 涉4老婦 東區連環確診 專家：隱形傳播較想像更早

對於東區連環現確診，有傳染病專家認為，東區群集個案和隱形傳播鏈可能比想像中更早出現，形容佛堂聚集「很高危」，應盡量避免聚集。

鑽石公主號首有返港者初步確診

另外，由日本「鑽石公主」號郵輪返港者中，昨天中午有一名68歲男子因發燒入伊利沙伯醫院，消息指他初步確診，肺部影像檢查無問題；昨午再有一名59歲男子入伊院接受檢測。至於前晚入威爾斯醫院的男童，檢測結果亦呈陰性。

「福慧精舍」96歲善信染疫

小西灣患者三赴佛堂 另兩宗初步確診

昨天新確診的96歲老婦有心臟病，居於天后廟道飛龍台，1月底至2月初曾到美輪大廈1樓福慧精舍佛堂，2月初起主要留在家，2月13日發燒及咳嗽，22日凌晨轉差、氣促入東區醫院。據了解，另有76歲和80歲老婦昨晚亦初步確診，初步了解與福慧精舍有關。連計在潛伏期三度去該佛堂的70歲確診婦，「佛堂群組」涉4人。

善信稱街坊會入內吃齋 多福建人參拜

福慧精舍位於北角英皇道美輪大廈1樓，佛堂單位昨關門，傍晚有工人清潔大廈升降機；福慧精舍於13樓另有單位，同層住戶稱該單位供師父住宿，昨亦關門。居於1樓的鄭女士說，近一個月有很多善信出入參拜，善信有戴口罩。她沒到過佛堂亦擔心，會以漂白水「抹多啲、洗多啲，經過佛堂行快啲」。曾到福慧精舍的善信稱，佛堂內有神壇，其中一面牆全是窗，會全開，並有大廚房，初一、十五免費提供齋菜，不少街坊會入內吃齋，參拜的善信多為福建人。

張竹君：佛堂無登記冊難追蹤

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，70歲確診婦於1月25日至2月8日3次去該佛堂，96歲婦除了到過佛堂外，無其他接觸史，料有可能在佛堂感染，佛堂可能有感染爆發，暫未知兩名病人是否認識；參與者一般會留在佛堂數小時誦經，每次約有20多人，亦可能有分派食物，但由於佛堂已關閉，且無登記冊，難追蹤接觸者，呼籲由1月25日至今到過該佛堂的人聯絡衛生防護中心。她認為，包括宗教聚會和飯局在內，可避免的聚會就應避免，「這是較緊張的時間，希望可控制社區蔓延」。

梁子超：或非源頭 社區早有傳播源

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，佛堂環境多數較侷促和擁擠，善信未必戴口罩誦經，有可能經飛沫傳染；或環境殘留病毒，也可能令在不同時間逗留的善信感染，形容「很高危」，韓國爆發都是由教會傳播，呼籲盡量避免聚集。東區連環現確診，他稱個案眾多且密集，估計隱形傳播較想像中更早出現，很大可能佛堂非傳播源頭，早於1月25日社區已有傳播源，傳入佛堂後再出現群集個案，籲盡早隔離接觸者。梁子超認為，在東區的市民應盡量避免外出和到街外進食，應盡量叫外賣；東區的公司亦應盡量採靈活上班時間，避免大量人擠在交通工具。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計，東區涉多個傳播群組，應用超級電腦追蹤這些群組除了住處外，有無其他共通點，盡快堵截傳播鏈。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日新增5名病人康復出院，累計增至11人，另有6名留院病人情况嚴重。

明報記者

（武漢肺炎）

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