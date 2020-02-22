染疫工程師 外父驗出抗體

料家族感染源頭 較早時已康復

居於太古城的54歲工程師，與妻子和外母先後確診，追蹤下發現其外父多次往返內地，雖其病毒測試呈陰性，但因有肺炎迹象被列為疑似個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨證實，港大初步驗出外父帶有抗體，將再做覆檢決定是否確診。

該名外父早於其他家人發病，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一般而言發病後3周的抗體水平開始較高，該外父可能在較早時感染並已康復，身體已產生抗體，應是家族感染的源頭。

4名病情原本危殆的病人昨轉為嚴重或穩定，目前無人危殆，共有6名病人嚴重，其餘55人穩定。昨日再多一名患者出院，累計增至6人。出院者為37歲的海通證券投資部董事總經理鄧晞，其父母1月22日由武漢來港後確診，鄧亦於1月30日入院，至昨已22日。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨表示，鄧入院後一直情况穩定，肺部影像清晰、無發燒、只有乾咳，毋須用抗病毒藥，只用咳藥，安排她兩周後覆診並檢查肺部功能和照X光。

4患者脫危殆 多一人出院

許樹昌表示，本港確診個案中，大部分症狀較輕微，多有發燒，但肺片和電腦掃描所見肺部陰影範圍細，不需供氧治療。根據韓國、新加坡和日本經驗，除了有肺炎和缺氧的嚴重患者，其餘很多患者能靠支援治療如服退燒藥康復，但長者和長期病患惡化風險較大，要特別小心。

（武漢肺炎）