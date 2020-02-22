染疫的士司機曾3口岸載客

落馬洲深圳灣港珠澳橋

前日確診的58歲的士司機，潛伏期內沒外遊，他於年初一及初二，即1月25及26日，曾到落馬洲、深圳灣及港珠澳大橋載客，2月8日起發燒和咳嗽，2月10日及17日向同一名私家醫生求診，18日到北區醫院求醫，前日因昏厥入院。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，該的士司機駕駛市區的士，朝九晚五工作，走遍港九新界，司機不記得曾載人到醫院或診所。該司機駕駛的士車牌為JW9897，衛生防護中心呼籲1月25日至2月16日曾乘搭該的士的乘客聯絡中心。但張昨說暫沒收到市民聯絡，承認追查有困難，該司機亦沒使用的士台或電召的士App。她呼籲的士司機開工盡量戴口罩，考慮開窗，注意手部與車廂衛生。

工會：司機憂隔離 不會聯絡衛署

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，到口岸載客的士司機通常都有固定圈子，會一起吃飯，但前日該名的士司機確診後，業界一直未有人透露認識該司機，估計是擔心會遭檢疫14日，影響生計，故不願多談。

杜又說，雖然多名確診者曾乘的士，但司機擔心遭檢疫，通常不會聯絡衛生署。他說政府未局部封關時，的士司機到口岸載客都很小心，乘客一下車就會到廁所洗手；現時載客時都會開車窗，每次收錢後都用酒精搓手液潔手，亦會加密清潔車廂次數。

（武漢肺炎）