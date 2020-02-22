泛民10臨時動議全否決

陳志全朱凱廸鄭松泰3票反對

民主派在財委會會議中先後提出10項臨時動議，包括向全港所有18歲以上永久居民發放1萬元、設失業津貼、撥款5億元供區議會採購外科口罩並分發予有需要市民等，全遭否決。

政務司長張建宗出席會議前形容，現時防疫形勢仍然嚴峻，需抓緊時間全速成立基金，籲議員「急市民所急」通過撥款，以便盡快落實措施。

張建宗日前出席立法會會議時稱「疫情受控」，被港大感染及傳染病中心總監何栢良批評說法錯誤，政務司長辦公室其後稱張是指現時情况「受嚴密監控」。

張建宗為受控論致歉：不好意思

張建宗昨解釋，當時他是說明整體圍堵疫情策略及政府部署，其意思是指政府正作嚴密監控，「當時我或者可能說得太快，又比較太過精簡，以致有一個誤解，以為我在說這個疫情的問題」。他稱若出現誤解冀作澄清，「以及說一聲真的不好意思」。他自言並非專家，絕不能談科學證據事宜，強調現時疫情嚴峻，不可掉以輕心。

（武漢肺炎）