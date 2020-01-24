大比數贊成 立會通過300億抗疫 政府拒設基金助失業

民主黨黃碧雲問到政府如何確保為老闆提供資助後，可以保住工人飯碗。張建宗稱相信香港「有良僱主多，無良僱主不多」；黃批評其對人性的假設「好樂觀」。

議員憂僱主收資助後炒人

張建宗相信無良僱主不多

民建聯周浩鼎在會上稱，美容業和教育中心行業亦受疫情影響，政府卻未支援，建議將零售業的定義訂得較寬鬆，以補漏拾遺。議會陣線朱凱廸批評政府只是將資源分予功能組別議員代表的行業，又認為政府應將「全民派錢」納入防疫抗疫基金，而非留待下周《財政預算案》公布。張建宗回應稱，零售業有國際定義，要涉及貨物交易，只涉及服務則不在釋義當中。對於基金沒有涵蓋的行業，他稱政府會保持開放態度，亦會與財政司長商討預算案是否全民派錢。他強調撥款獲財會通過後，基金下周便會運作，形容是「即時起飛」，會盡量減少程序，需填寫資料的資助料3至4周便可發放。

零售業受助 服務業不符定義

多名議員關心口罩供應，財經事務及庫務局長劉怡翔說，政府採購口罩並非只在辦公室「等單到」，當局正向300多個國家、600多間廠採購，自上月已有550萬個口罩抵港，但政府遇上部分廠家反價、口罩品質不符要求而不收貨。

商務及經濟發展局長邱騰華稱，基金有15億元資助本地商家生產口罩，政府會向每條生產線以平均3元一個的價錢買200萬個口罩，一年內最多購買4.8億個，涉開支14.4億元。他說，政府內部、醫管局、外判清潔工等可能要用上一半的數量，政府會將剩餘的口罩提供給有需要的人及作儲備。公民黨陳淑莊批評政府以平均3元包銷口罩價錢過高，邱說定價是假設數字，會與生產商因應成本價討論。

田北辰倡稅務寬免鼓勵減租

政府：已有4輪紓困

實政圓桌田北辰建議政府向願意減租五成的商舖業主提供三倍稅務豁免，以作鼓勵。劉怡翔回應稱，政府已經推出了四輪紓困措施，用了很多方法協助不同的行業。

特首林鄭月娥昨晚出稿，說衷心感謝立法會議員支持並通過基金撥款申請，各相關政策局會按承諾盡力落實措施，並盡量減省程序，務求盡快讓企業和市民受惠；並樂意向立法會提交季度報告，匯報措施執行情况。

明報記者

（武漢肺炎）