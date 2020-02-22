首批檢疫令今解禁 無人確診 居家隔離者批措施兒戲

原要戴手環 解禁前夕未收到

年逾50歲的李女士是首批居家隔離者，她與兩子一女同住。她憶述，衛生署職員最初要求以微信或WhatsApp溝通，以視像通話方式證明她留在家，但她以私隱為由拒絕，亦從未向署方傳送定位資訊；署方原定讓她戴上電子手環，但截至昨午她仍未收到手環。

家人可離家 質疑形同虛設

李說，政府人員近乎每日致電問她是否在家，並曾兩度上門檢查，警員則曾上門一次。她形容這次為「偽隔離」，若她染病，亦會在家中傳染子女，而子女可自由進出，外出時便會再傳染他人，居家檢疫形同虛設，加上留在家中「全靠自律」，覺得「好兒戲」，但她在14日內並無外出。

她說檢疫過程心理承受巨大壓力，衛生署沒為她做病毒檢測，她害怕染病禍及家人，寧願入住隔離營，或政府全面封關，直斥現時如同「放虎歸山」，患者染病回港仍會將病毒傳入社區。對於今日「放監」，李打算與朋友行山，並盡量避免去人多地方。

上門檢查前一小時會先通知

同須家居檢疫、獨居藍田公屋單位的72歲吳伯沒有WhatsApp及微信，政府人員要他帶上手環，每日3次以特定機器感應手環上的條碼。吳伯透露回港後沒有立即回家，先到樓下超市花逾千元買餸，以供檢疫期間食用，故14日沒有外出都能自給自足。患高血壓及痛風症的他形容心情為「既來之，則安之」，檢疫令他無法到醫院覆診及取藥，但衛生署人員有為他送藥。他認為家居檢疫方式欠佳，「佢（政府人員）上門檢查前一個鐘就通知我，上來就無乜用啦，應該要突擊檢查」。他透露今早約了胞弟飲茶慶祝重獲自由，下周二會再返內地工作。

政府稱，自本月8日至昨日，衛生署共發出14,417個檢疫令，其中13,694人在家居檢疫，絕大部分是香港居民。

（武漢肺炎）