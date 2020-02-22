要聞

新病毒圖片

【明報專訊】港大醫學院、電機電子工程系及電子顯微鏡研究所合作，從本港一名新型冠狀病毒患者的樣本分離出病毒，經24小時培養後發現大量病毒（橙色）附於細胞表面（藍色）。

（武漢肺炎）

上 / 下一篇新聞