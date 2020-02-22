確診警赴宴4句鐘 專家憂超級傳播 同場59人須隔離 議員批仍飯敘無紀律

確診48歲許姓男警駐守北角分區，警方消息人士稱他隸屬北角警署巡邏小隊，近日暫調至東區警區第三梯隊負責防暴工作，體型肥大及有高血壓，確診前14日曾負責巡邏、防暴、看守柴灣警察宿舍，2月14日到香港仔舊大街負責人群管理，沒參與隔離營等工作。

同場4警現病徵 3初步陰性1候結果

該警員2月18日咳及發燒，下午到西環赤古門中醫診所求醫，以及出席同事退休晚宴。衛生防護中心傳染病主任張竹君表示，參加者在晚宴有「起身傾吓偈」，故同場5圍的59警員被界定為密切接觸者，當中4人在2月16、17、19或20日出現流鼻水、喉嚨痛、肚瀉等，警方稱其中3人初步測試呈陰性。確診警的妻子與岳母初步測試呈陰性。

59名警員中有36人前晚在香港仔分區執勤，警方得悉事件後即停其工作，其餘23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。一名沒無出席該飯局、隸屬香港仔警署的女警昨不適往律敦治醫院，肺部有陰影，據悉初步測試呈陰性。

距離確診警住所3分鐘路程的油塘大本型商場，亦有一粥麵女收銀員確診。張竹君說確診警常到該商場，曾光顧一粥麵，暫未知時間， 或循八達通紀錄追查。

學者醫生衛署齊籲避免飯局

張竹君昨主動呼籲市民避免聚會或飯局，尤其從事面對人群工作的人，患病不應工作或聚會。公民黨立法會議員郭家麒斥警員在疫情下飯敘離譜，並稱確診警發燒去飯局存播毒風險，「無公德心無意識」，「平時仲著咁高規格裝備，收工就忘記得一乾二淨」，指警察服務市民，染病可致社區爆發，並重提警務處長鄧炳強飯敘一事，「上樑不正下樑歪，毫無紀律」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，53宗本地感染個案中，有兩宗涉飲飲食食的超級傳播群組，即邊爐家族及北角明星海鮮酒家組群，一般確診者平均傳染2至3人，超級組群傳播率多兩倍，達7至13人，憂今次或成第三個超級傳播組群。他說飯敘難免除口罩，若有人有輕微病徵或已感染但未病發亦可傳病毒，呼籲在香港「重光」即疫情受控（連續28日無確診）前取消飯敘。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，疫症期間不宜飲宴，若一人帶病毒，「一咳對面的人就中，飛沫留在桌上其他人碰到又中，（病毒）很容易就可散開去」，有病徵者更不宜出席，與其同枱和近距離接觸15分鐘者風險較高。

林正財：不明原因以外社區個案 逾半涉社交

同為醫生的行政會議成員林正財認為，該飯局反映市民仍沒足夠意識增加社交距離，呼籲避免飯敘。他說社區感染個案中，剔除不明原因個案，逾半與社交活動有關，多為人多飯局，「現在打緊社區感染呢場仗」。

明報記者

（武漢肺炎）