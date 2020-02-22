45港學生滯湖北 3為應屆文憑試考生

葉建源：內地未能上香港網站 學習遇困難

葉建源稱估計最少45名香港學生滯留湖北，包括22名中學生，其中3人是應屆文憑試考生。他說大部分學生是因內地突然封城而未及離開，現時所有人健康良好，但不少人因內地上網未能連接香港網站，學習遇上困難。港人劉先生與10歲女兒滯留湖北天門市，女兒念小五，其就讀的小學實行網上教學，但在內地無法連接到該校教學網站，故無法交功課。劉盼盡快回港，免得女兒課業落後。

有人復工無期瀕炒 「home office都不能」

對於滯留湖北的文憑試考生，考評局稱有機制處理因病或其他原因缺席考試，考生可提供有效醫生或證明文件，向局方申請成績評估，局方會按考生與其全級學生在校內該科成績，以及全級同學在文憑試成績比較而評定。發言人說，學校可經不同渠道發送學習資料予身在內地的學生。

港人張先生與妻及12歲兒子滯留湖北松滋市一個月，他說自己任職外資公司，原訂上月29日復工，已向公司申請停薪留職至2月底，惟遲遲未有可回港消息，他未能交代上班日期，「公司說不能無了期的等待」，若他月底仍未能復工，「會被當自行離職」處理。他說因內地有「防火長城」，「很多外國資料被封鎖，連home office（在家工作）都不能」。

物資方面，張說市內實施「禁足」，糧食及日用品由當地政府配給，目前尚可支撐，但他曾做眼角膜手術，需滴抗排斥的眼藥水，本月初眼藥水用盡，他多次聯絡香港駐武漢經濟貿易辦事處不果，經友人聯絡入境處，向醫管局轉述，至周日（16日）收到補給藥物，「否則我可能盲咗！」

梁美芬稱，現有24個政府資助的非政府機構營舍，僅保良局北潭涌度假營及八鄉少年警訊永久活動中心被徵用，促請政府盡快將其他營地改作隔離中心，以便接回滯留湖北港人。

（武漢肺炎）