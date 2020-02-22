醫生：倘無法產檢 可自行在家量血壓

在無收新型肺炎醫院分娩「問題不大」

有香港婦產科專科醫生稱不太了解現時武漢的情况，但當地應有產科醫院或母嬰健康院，估計不會是接收新型冠狀病毒病人的醫院，而只要同一醫院內無接收新型肺炎病人，在武漢的醫院分娩不是大問題，「能夠回港，當然有在香港（分娩）的好處，但若無法回港，在那兒（武漢）也不是大問題」。該醫生說，懷孕30周的孕婦做產檢主要是量度血壓及看胎兒的大小等，建議孕婦如未能出門做產檢，可在家自行量血壓。他說若孕婦高血壓，即使懷孕30周，仍有爆血管、抽筋甚至胎死腹中的風險。

文獻：羊水無病毒 或從母分泌物感染

問到若母親受感染，胎兒會否也感染新型冠狀病毒，該醫生說，母嬰感染有兩個渠道，其一是母親血液流入胎盤，但近日有文獻指在數個確診孕婦的羊水中沒發現病毒，現無證據顯示此方式會令嬰兒感染；另一渠道為分娩時嬰兒接觸到母親的分泌物或血液感染，他說暫難以排除此風險。

醫學期刊《刺血針》上周刊登一篇文章，稱6個感染武漢肺炎的孕婦在第3孕期剖腹產子的個案，其母子的羊水、臍帶血，新生兒咽拭子和母乳有送去化驗，全部對新型病毒呈陰性反應，認為沒證據顯示懷孕後期的孕婦會垂直感染胎兒。

SARS嬰成長體重較輕

兒童免疫及傳染病科醫生何學工說，現時對新型冠狀病毒的掌握仍不清晰，參考過去SARS情况，胎兒即使保下來，嬰兒成長的體重也會較輕，而現時相關證據屬初階，孕婦還是要做足防疫措施，多洗手、戴口罩及減少出門，確保懷孕順利。

（武漢肺炎）