港孕婦滯鄂不敢產檢 冀優先回港 市外事辦：備戰狀態 港府要求也不可陸路走

預產期為4月的港人陳小姐（化名）今年1月初回湖北探親，原定逗留數日回港，詎料1月23日遇上封城，未能及時離開，現身處漢川市一個小農村，距武漢約一小時車程，有家人陪伴在側。她接受訪問時稱，擔憂到當地醫院有高感染風險，故沒到醫院接受產檢，期望港府盡快協助她返港。

涂謹申：事主一周前已聯絡港府 促特首處理

協助陳小姐的民主黨立法會議員涂謹申說，接到約20名滯留湖北的港人求助，而陳一周前已聯絡港府，她引述當地街道委員會稱，只要港府提出要求，當地可發通行證讓她離開。涂說，由於當地正實施封閉式管理，事主已一個月沒外出，需由其他人照顧，雖情况安全，仍希望回港產子。涂說陳明顯是緊急個案，他得知另有數名香港孕婦滯留湖北，促特首優先處理，作政治決定協助對方返港，並分批協助滯留當地的港人離開。

孝感市外事辦：只能循「撤僑」坐包機

孝感市（漢川的上級市）市委外事工作委員會辦公室（外事辦）張姓職員昨接受查詢時稱，現時該區的管制已升級，「進入了備戰狀態」，即使港府要求，也不可能允許任何人從陸路進出，只能循「外國人撤僑」程序派包機到武漢天河國際機場，才可接走省內港人。張小姐說，鄰近城市應城亦有一名將於3月生產的港人孕婦求助，惟因市內交通管制，亦未能被送到其所要求的醫院分娩。

滯留港人：多次致電駐武漢辦事處 無人聽

港人劉先生（化名）於1月20日與太太及10歲女兒到湖北天門市探親，原定1月31日返港，現滯留當地。他說由天門到武漢車程約2個多小時，現時高速公路全封，若外事辦不安排車輛，無法到達天河機場。他說自1月28日聽到特首表示計劃撤走滯留湖北港人，多次致電港府駐武漢辦事處，卻一直無人接聽，現只能望天打卦，已不相信港府會派包機接走他們。對於港府派包機到日本撤走鑽石公主號郵輪上港人，劉感到氣憤及心酸，質疑港府為何不撤走滯留湖北的港人。陳先生（化名）的太太及兩名兒子亦滯留湖北紅安市，他促請港府盡早交代何時開始接回滯留湖北的港人。

政制局：得悉孕婦求助 盡力提供協助

政制及內地事務局接受查詢稱，政府駐武漢經濟貿易辦事處一直與在湖北港人保持聯繫，亦得悉孕婦陳小姐的求助個案，辦事處已與她聯絡，會盡力提供適切及可行協助。

明報記者

（武漢肺炎）