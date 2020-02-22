單親父外出購糧 留家4歲女墮樓亡

4女兒兩留家 父涉疏忽照顧被捕

事發昨午2時許，蝴蝶邨蝶舞樓保安員聽到一聲巨響，察看時發現一名4歲女童倒臥地上，於是報警。救護員到場將女童送院，證實不治。女童母親聞訊趕到醫院，得悉噩號後痛哭。警方到場調查，相信女童從15樓寓所墮下，事發時屋內無成年人。警方昨傍晚以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的父親，案件交屯門警區重案組跟進。

兩歲妹睹經過 指窗說「家姐出咗去」

現場消息稱，涉案33歲父親姓吳，失業兩三年，一家領綜援過活。吳與妻已離婚，妻子搬離約一年，二人育有4名女兒，分別10歲、4歲、3歲及2歲，跟隨吳生活。10歲大女近日因不用上課，兩周前被外婆接到家中暫住。吳疑因疫情多日沒有外出，昨午帶同3歲的三女外出買即食麵等糧食和日用品，離家約一小時，其間遺下4歲二女及2歲孻女在家，他聲稱出門前有關上門窗。消息稱，事發時死者在單位露台爬上雜物，打開一個沒有窗花的鋁窗，繼而墮樓。其兩歲妹妹目擊經過，事後向警察指着窗口說「家姐出咗去」。出事後，其餘女童由母親接走看管。涉事家庭為社署跟進個案社署稱社工昨日已聯絡該家庭提供協助。

臨牀心理學家葉妙妍稱，親歷或親睹死亡或嚴重生命威脅事件的人或會患上創傷後遺症，案中兩歲女童若沒有目睹姊姊死狀，加上認知能力有限，未必會有相關症狀；反觀其父因喪親及自責，料會有哀傷反應，需尋求心理輔導。

（武漢肺炎）