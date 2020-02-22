藥房檢甲醇消毒火酒拘7人 海關籲停用

乙醇少於0.1% 工業酒精甲醇超52%

海關商品說明調查科首席貿易管制主任馬光祖表示，早前市民舉報在屯門一間藥房購獲懷疑有虛假聲稱的消毒火酒，關員作試購行動後，發現該產品標示含75%乙醇，但政府化驗所初步檢測，發現乙醇含量少於0.1%，甲醇成分超過52%。

涉事藥房全港20分店 貨源待查

海關基於檢測報告即時部署行動，昨日搜查一個藥房集團於屯門區辦公室及旗下分佈於港九新界的20間分店，檢獲174支含有甲醇的消毒火酒，市值約1.7萬元，拘捕7人，包括集團董事及職員，他們涉嫌違反《商品說明條例》。

其中，關員昨晚在屯門青山坊2號華樂大廈地下智文藥房，檢走一批懷疑含有甲醇的消毒火酒，一名職員被帶走扣查。海關亦巡查全港超過230處零售點，案件仍在調查中，檢獲貨品的產地及來源仍有待深入調查。

涉事的智文藥房，其網頁顯示共有20間分店，遍佈港九新界，大部分在屯門區。檢測含有甲醇成分的消毒酒精以白色方形膠樽包裝，無牌子，表面藍色大字印上「75% Alcohol」及「消毒火酒」，每支1公升，售價98元。

馬光祖續表示，會更詳細檢測檢獲的含甲醇消毒火酒，以確定成分。馬說甲醇有毒性，最嚴重可引致失明，呼籲市民如已購買同款消毒火酒，應立即停用，仍有同類消毒酒精出售的商戶，亦應立即將貨品下架。另外，使用酒精搓手液時應留意成分，遵守使用守則，遠離火源。

海關因應疫情，上月27日起採「守護者」行動，已出動2300人次，巡查全港1.5萬間店舖及零售點，確保市面防疫產品合乎《商品說明條例》及消費品安全條例。海關表示，「守護者」行動會持續及加強執法力度，以遏止不法商人的違規活動。

（武漢肺炎）