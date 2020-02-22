疑現假陰性 美澳乘客返國後確診

日：船上疫情處理告一段落

美國內布拉斯加州大學醫學中心周四（20日）發聲明稱，13名分別乘坐兩架包機撤走的郵輪乘客在該中心接受檢驗，當中11人確診。院方表示，部分病人在日本檢測時已呈陽性，但部分測試結果含糊，他們當中有人有輕微症狀，亦有人完全沒有病徵。美國疾病控制與預防中心表示，新的檢測結果已獲確認。

澳洲衛生部門表示，兩名從郵輪撤離的澳洲人，乘包機回國後確診感染新型冠狀病毒，轉送醫院接受治療。衛生官員表示，全部164名撤回澳洲的旅客，在日本的檢測均呈陰性，但6人回國後再接受測試，結果2人確診，病徵輕微。

日本厚生勞動相加藤勝信反駁，並非所有乘包機回澳洲的旅客檢測都呈陰性，他們當中包括日方認為適合下船者，也有不適合下船者。澳洲首席醫療官員梅菲（Brendan Murphy）拒絕透露兩人身分，僅稱其中一人年紀較大，另一人年紀較輕，並說未來數天可能有更多人確診。

加藤勝信形容，在郵輪上為感染新型冠狀病毒者診治及搬送等複雜的行動在全球前所未見，處理船上疫情工作可說告一段落。

（CNN/路透社/法新社/NHK/中央社）

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