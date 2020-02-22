兩確診港人嚴重 當地插喉治療

鄭泳舜：當地無港人病歷難治療

中國駐日大使館參贊兼總領事詹孔朝亦表示，目前大部分確診港人症狀比較輕。

身處日本的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨到東京一間醫院探望其中一名70歲確診女患者，據醫生及其家人稱，患者情况嚴重，需插喉及以呼吸機輔助；患者的丈夫屬緊密接觸者，於郵輪上隔離。鄭表示該對夫婦分隔兩地，丈夫十分擔心其妻情况，希望能到醫院探望，正與入境處及其他相關單位溝通。

鄭稱正跟進約40多宗確診港人個案，普遍情况不算太壞，但留意到當地醫護不清楚港人病歷，難安排治療方法；另不同港人被分派不同醫院，有患者被送至名古屋的醫院治理，由東京驅車前往需花近8小時，形容港人感到非常徬徨。

港人陳先生確診後已在當地醫院住了近一星期，他說自己很精神及發炎指數下降，但與當地醫護有溝通問題，擔心影響治療。陳自言病情輕微，希望可乘包機回港，若獲准上機，他願簽署承擔風險意向書。

（武漢肺炎）