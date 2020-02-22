日誤當緊密接觸 18人錯過包機 自費購票返港 成功登機84人凌晨抵達

【明報專訊】「鑽石公主」號郵輪港人乘客撤離計劃昨日可謂一波三折，第二批於郵輪上的港人昨早獲通知下船，原定乘搭日本時間傍晚6時的航班，卻延誤近4小時才啟航，而約百人中有20人更未能登機，最終只有84人乘搭包機，今凌晨約2時抵港。一度被日方誤認為緊密接觸者的18人最後自費購買機票，凌晨登上另一航班回港，另兩人因被「確認」為緊密接觸者，須留在當地酒店隔離。港府官員表示今日會與日本當局跟進如何安排其他仍留日的緊密接觸者回港，「接得幾多得幾多」。
明報記者 鄧俊豐 日本橫濱報道
首批返港檢疫 9歲童發燒入院
另外，本港衛生防護中心證實，「鑽石公主」號首批返港、在駿洋邨接受檢疫的一名男童昨晚發燒，已送入威爾斯親王醫院治理，據悉該男童年約9歲。
身在日本的保安局副局長區志光表示，共有84名港人乘坐第二班包機回港，今日會與日方積極跟進，以確定仍有多少港人未下船，至今日凌晨仍未掌握數目。
曾國衞：延誤太長 需讓其他人先走
入境處長曾國衞表示，昨以旅遊巴接送港人到機場期間，日方一度誤以為錯誤容許29名與患者有緊密接觸的港人下船，導致港人登機一度停頓，最終日方確定有兩人是緊密接觸者，暫已安排入住酒店隔離，其餘被誤認的18名港人錯過登上包機，選擇自行買機票乘搭其他航班回港。區志光表示，未能登機港人可向任何一方申索損失，港府一定會全力處理。
曾國衞稱因航機延誤時間太長，政府在無選擇下需讓其他旅客先乘搭包機離開。他表示根據日方說法，理論上已完成檢測的乘客，只要測試呈陰性都已獲放行，但今日會再與日方覆核。
未能登機的港人李先生昨晚向本報表示，日本厚生省一度稱批准可下船名單中，有17人為緊密接觸者，及後澄清是誤會；惟李說包機的機組人員擔心日本方面文件有誤的原因，認為情况不尋常，拒絕讓他們登機，結果留下他們於閘口。他及後對記者稱，港府人員有為他們提供飯糰充飢，但直至昨晚11時，仍未知道下一步的去向。
澳門政府表示，5名「鑽石公主」號的澳門乘客，其中3人同時有香港身分證，昨晚乘搭本港包機回港，其中兩人決定留在香港接受隔離，另一人與其餘兩名澳門居民則選擇即時返回澳門，接受隔離14日。
張竹君：自行返港仍會「截送檢疫」
有港人選擇不跟政府安排的包機，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，即使乘客不跟包機回港，他們自行返港時，在口岸仍會被「截到」，並被送往檢疫。至於他們自行回港，會否對同機其他乘客帶來風險，以及是否需追蹤同機乘客，張說若他們發病後才搭飛機，會對其他乘客構成危險，但若搭飛機時沒病徵，則只需要繼續觀察。
（武漢肺炎）
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