日誤當緊密接觸 18人錯過包機 自費購票返港 成功登機84人凌晨抵達

明報記者 鄧俊豐 日本橫濱報道

首批返港檢疫 9歲童發燒入院

另外，本港衛生防護中心證實，「鑽石公主」號首批返港、在駿洋邨接受檢疫的一名男童昨晚發燒，已送入威爾斯親王醫院治理，據悉該男童年約9歲。

身在日本的保安局副局長區志光表示，共有84名港人乘坐第二班包機回港，今日會與日方積極跟進，以確定仍有多少港人未下船，至今日凌晨仍未掌握數目。

曾國衞：延誤太長 需讓其他人先走

入境處長曾國衞表示，昨以旅遊巴接送港人到機場期間，日方一度誤以為錯誤容許29名與患者有緊密接觸的港人下船，導致港人登機一度停頓，最終日方確定有兩人是緊密接觸者，暫已安排入住酒店隔離，其餘被誤認的18名港人錯過登上包機，選擇自行買機票乘搭其他航班回港。區志光表示，未能登機港人可向任何一方申索損失，港府一定會全力處理。

曾國衞稱因航機延誤時間太長，政府在無選擇下需讓其他旅客先乘搭包機離開。他表示根據日方說法，理論上已完成檢測的乘客，只要測試呈陰性都已獲放行，但今日會再與日方覆核。

未能登機的港人李先生昨晚向本報表示，日本厚生省一度稱批准可下船名單中，有17人為緊密接觸者，及後澄清是誤會；惟李說包機的機組人員擔心日本方面文件有誤的原因，認為情况不尋常，拒絕讓他們登機，結果留下他們於閘口。他及後對記者稱，港府人員有為他們提供飯糰充飢，但直至昨晚11時，仍未知道下一步的去向。

澳門政府表示，5名「鑽石公主」號的澳門乘客，其中3人同時有香港身分證，昨晚乘搭本港包機回港，其中兩人決定留在香港接受隔離，另一人與其餘兩名澳門居民則選擇即時返回澳門，接受隔離14日。

張竹君：自行返港仍會「截送檢疫」

有港人選擇不跟政府安排的包機，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，即使乘客不跟包機回港，他們自行返港時，在口岸仍會被「截到」，並被送往檢疫。至於他們自行回港，會否對同機其他乘客帶來風險，以及是否需追蹤同機乘客，張說若他們發病後才搭飛機，會對其他乘客構成危險，但若搭飛機時沒病徵，則只需要繼續觀察。

（武漢肺炎）

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