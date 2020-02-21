駱惠寧函人代政協 批少數人操弄「罷工救港」

醫護工會：不封關才是政治凌駕民生

早前發起醫護罷工的醫管局員工陣線主席余慧明反駁，要求「全面封關」是為堵截病毒源頭，政府不做才是將政治凌駕在民生之上，反指駱惠寧對醫護政治抹黑。

駱惠寧以「同舟之情，攜手走過崎嶇」為題致函，稱中國完全有信心、有能力早日戰勝疫情。他提到「這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻」，不點名引用瑪麗醫院內科顧問醫生李國維的反對罷工信息，稱「有良知的港人專家」說醫護罷工是「乘人之危，置市民大眾生命健康利益於不顧，置同僚生命利益於不顧，置社會整體利益於不顧」，請「不要站在歷史錯誤的一方」。

駱惠寧強調，內地正努力穩定香港市場供應，「只要關口是通的」，糧油米麵、鮮肉果菜、紙巾等都源源不斷運來。他又說，面對疫情自求多福是人之常情，但「需要隔離的是病毒，而不是人心」，相信那些趁機播散不滿、人為製造區隔、刻意破壞兩地感情的人，終歸不得人心。

余慧明表示，香港出現搶購物資，並非醫護要求的全面封關引發，他們是要求任何國籍旅客不能經內地入境，因內地疫情非常嚴重；醫護亦非貪生怕死，一日源頭不截，如何照顧病人都清除不到疫情。

胡志偉：內地多市封城 港人提傷感情？

民主黨主席胡志偉批評，不同內地城市也有封城措施，中央也認為減低人流是防止疫情擴散的手段，反問為何港人提出此訴求，被演繹成傷害人民感情。公民黨黨魁楊岳橋稱，全面封關一向要求「封人不封貨」，港府不肯封關，置醫護於危牆之下，醫護罷工爭取封關亦是為社會利益。

（武漢肺炎）