醫護投訴照腸鏡禁戴N95 伊院：非霧化程序不用

醫護質疑多次改裝備指引

有伊院醫護表示，該院近日起不允許做胃鏡及腸鏡檢查的醫護戴N95，認為過程涉霧化程序（aerosol generating procedure），憂隱形患者會在院內播毒，質疑院方降低裝備標準，置醫護於險境，昨曾向感染控制及質素安全部門的醫生反映意見，但有關決定未收回。

伊院澄清，據醫管局一貫指引，腸鏡及胃鏡檢查不屬霧化程序，醫護會穿保護袍、手套、外科口罩及眼罩或面罩。院方又稱，N95供應緊張，已呼籲謹慎使用防護物資。

職員稱禁穿保護衣 那打素：裝備包括工作服

此外，大埔那打素醫院的支援職系人員投訴，院方發內部電郵表明，不容許大堂護士站、普通X光室及電腦掃描接待處位置的支援人員穿保護衣及面罩，擔心扶抱病人時受感染；截至2月11日，3款N95存量僅餘80個至213個，供應極度緊張。

大埔那打素醫院發言人表示，上述支援職系員工接觸一般病人，按照感染控制指引，其個人裝備包括工作服及外科口罩，即沒保護衣及面罩等。院方會按需要定期添補個人防護裝備的存量。

醫院管理局總行政經理劉家獻昨在記者會表示，醫管局已為醫院內每個地方做感染風險評級，提供不同保護裝備配給。在無霧化程序和沒確診病人的位置，會為醫護提供外科口罩，強調是根據世衛指引和專家意見制定指引。局方正於全球直接採購裝備，現有一個月用量，不存在無裝備情况。

（武漢肺炎）