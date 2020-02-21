15億資助設生產線 廠商會歡迎 擬產口罩者：助覓地設廠更重要

昨日銅鑼灣一帶藥房大部分均有口罩供應，提供日韓、東南亞的口罩。藥房負責人連先生表示，現時可從東南亞入貨，部分口罩來貨價亦較農曆年間跌兩至三成，零售價因而下調。

藥房：現可東南亞入貨 零售價跌

政府建議動用15億元促進本地口罩生產，包括向生產商提供一條生產線300萬、其後每條額外200萬元資助，獲資助的生產線每月須生產最少50萬個（見表）。

於深圳開發電子商貿的港青、「學學科技」創辦人陳升表示，前日已與內地口罩生產商簽約。訂購兩條生產線，計劃運到香港。他說，過去為支援內地及香港疫情四出蒐羅，有感香港「連口罩這重要物資也短缺」，且搜購潮推高口罩價，「口罩薄薄一片，炒得貴過銀紙」，索性自購設備生產。他透露，已訂購的兩條生產線中一條較傳統，日產14萬個；另一條號稱「全國最快」，可日產50萬個，「一天已滿足政府資助的每月要求」。

盼政府提供法律技術支援

陳升認為「資助不是最重要」，期望政府協助覓地設廠，並提供法律及技術支援，以令其公司能符合法規地生產合規格口罩。他透露，目前與生產力促進局、科技園公司及藥廠溝通，冀覓得2000呎廠房，並於4月初投產，以紓緩口罩荒。

廠商會會長吳宏斌透露，有會員籌備在港設立口罩生產線，正接觸一間於科學園的公司，冀可借用其無塵車間。他對政府的支援措施表示歡迎。

8億研可重用口罩 鍾國斌質疑太多

政府亦計劃撥款8億元，研究重用口罩等應用科技方案，惟正生產防菌布口罩的自由黨黨魁鍾國斌質疑預算過大︰「兩年前香港紡織及成衣研發中心已研發出可重用口罩，政府想從零開始再研發，還是要升級？」他認為，科研最大問題在於商品化，建議撥款支援的項目要配對廠商，以量產價格上可負擔的口罩。

政府亦建議向香港生產力促進局撥款最高1000萬元設立口罩生產線或將有關業務引入香港；該局回應指至今已與逾百個有意生產口罩的廠商及社會團體聯絡，並已向部分廠商提供技術支援服務，包括為設立無塵車間的基礎設施提供培訓及支援。

明報記者

（武漢肺炎）