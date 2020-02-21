2.7億助漁民 議員憂未足度過休漁期

另外，基金向每個在魚類統營處轄下批發市場營運的活海魚批銷商，提供一筆過20萬元資助。政府預計上述措施涉2.7億元，約1800個批銷商和船東受惠。

何俊賢：小型舢舨未受惠

業界：好過無 生意蝕本都捱住先

漁農界立法會議員何俊賢表示，支持政府為業界紓困。他預料有一半漁船會受惠，但部分較小型的漁船舢舨以家庭式經營，沒聘請內地漁工，而他們同受疫情及不同區域的港口管制影響而「無工開」，形容措施有疏漏，冀下周公布的財政預算案對漁業有更多支援。他說，目前本地漁業產能已跌至約一成，又預計未來一個月難以復工，漁民將無法掙足夠金錢度過5月開始，長約3個月的休漁期，即使政府派錢也是「過到今日再算」，不少漁民現時僅靠儲蓄過活。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華則形容措施「好過無」，資助可用作交租、人工等。他表示，不少酒樓食肆停業和倒閉，加上本地漁船供應減少，活魚批銷商生意比去年同期跌兩至三成，「生意蝕本都捱住先」，期望疫情快點完結。

（武漢肺炎）