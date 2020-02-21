藝文界獲1.5億 個人7500 團體8萬

【明報專訊】防疫抗疫基金會向藝術文化界資助1.5億元，透過香港藝術發展局、八和會館等組織向受影響團體、員工發放資助。民政事務局長劉江華昨與體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國和文化藝術界團體見面，馬逢國引述政府稱，會委託藝發局向自由藝術工作者發放津貼，上限每人7500元；每個藝團最高可申請8萬元資助；並透過八和會館向取消的粵劇演出作出補助，每場上限5萬元，預計有300場，即八和會館可得1500萬資助。
補貼八和 演出取消每場獲5萬
政府前晚就300億元防疫抗疫基金提交文件，惟沒提及資助藝文界1.5億元的細節。馬逢國與劉江華會面後稱，預計透過藝發局發放的資助，涉大概4000個個人工作者和200多個團體；又引述政府會向九大藝團增加8%資助；康文署場地伙伴計劃下的演藝團體可申請最高8萬元的資助；因康文署關閉場地而取消的活動，會向主辦團體退回訂金，亦會為團體提供免費退票工作等。
馬逢國見劉江華 料助4000人200團體
人民力量陳志全前晚質疑「抗疫基金」只分予功能組別及特首選舉中有票的人，而不是「冇飯開的人」。馬逢國昨日反駁陳說法片面，稱政府有指引要求團體遵從標準，又說藝發局一向是認可機制讓從事文化藝術的個體或團體申請資助。
八和會館主席汪明荃認為，政府補助不夠營運成本的三成；又說八和會館會要求劇團班主提供前線人員名字，資助會直接落入相關人員戶口。
楊雪盈批資助欠長遠措施
灣仔區議會主席、香港文化監察主席楊雪盈認為，撥1.5億元予文化藝術界比例上可以，但欠缺長遠措施。她說，無在政府場地上演出的表演者、自由工作者佔業界比例高，政府說透過「非公營演出及展覽場地」接觸他們亦困難；很多演出者都是用教學養自己，但現時開不到班，政府無提供補償。