稱14日沒新症方算穩定 何栢良批張建宗疫情受控論：錯

政務司長辦公室昨回應：

疫情「受嚴密監控」

張建宗前日出席立法會會議時，表示疫情已經受控，說法受到質疑，政務司長辦公室昨回應稱，自疫情發生以來，政府推出一系列措施，包括強制檢疫、隔離治療、健康申報等，「整體情况正在受嚴密監控」。

張竹君：28日無確診方算受控

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問到如何定義「疫情受控」，她說，如屬新病毒，一般會視乎最後一宗確診個案入院隔離後2個潛伏期（即28日）有否再出現新個案，如無新個案，即意味受控。她說本港仍未符合此條件，又認為本港疫情仍屬監察期。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，現時疫情未受控，甚至擔心會失控。

何栢良：政府科技追不上疫情

他說，要在一個潛伏期內、即14日持續沒有新確診個案，疫情才可視為穩定，要連續2個潛伏期即28日沒有新確診個案，才可視為疫情消退；澳門是在連續14日都「零感染」，社會才逐步恢復運作。何栢良認為，張建宗日前稱「疫情受控」的說法錯誤，應認錯及糾正，才能讓市民有信心。他又說，衛生署至今都沒有參考SARS做法，使用「超級電腦」追查疫情，批評政府運用科技追不上疫情發展。

（武漢肺炎）