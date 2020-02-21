3500元學生津貼 基金成立周內發放 中小學幼園最多獲2.5萬購防疫物資

額外千元津貼毋須再申請

交表限期延至復課後兩周

額外1000元的津貼會與2500元的學生津貼一同發放，家長毋須另行提交申請。當局預計首批3500元津貼可在「基金」成立後一星期內發放。教育局其後補充，交表限期已由2月14日延遲至復課後兩星期；停課期間，位於觀塘的特別職務辦事處仍提供服務，學校可繼續交表。

教育局又調撥現有資源，為全港提供全面正規課程的約2200間學校，即所有公營、直資、私立中小學及幼稚園提供一筆過的額外防疫津貼（見表）。教育局稱，防疫物資短缺的情况近日已開始見到改善，現時距離復課仍有一段時間，相信學校可作適當部署。

德信學校校長郭超群稱，學校口罩存貨所餘無幾，雖未有復課日子，但預視未來要戴口罩上學一段時間。加上現階段也應預留數量予清貧學生及一般教職員，「無口罩好不安心」，故一直張羅物資，上周終在舊生會幫忙下找到貨源，付款2萬元訂購200盒口罩。

郭超群稱，局方提供2.5萬元津貼可「幫補」，學校亦已預計花更多錢買搓水液、漂白水、毛巾等清潔用品，校方亦於各課室放置空氣消毒噴霧，「加加埋埋都是錢」。

葉建源：問題非金額

促統籌代購防疫物資

教育界立法會議員葉建源稱，最大問題不是金額，而是學校無法購買。他說，學校現各自蒐羅口罩，但難以採購，很多學校都擔心復課時沒足夠口罩。他認為，教育局不能只向學校發津貼，更須為學校統籌購買防疫物資。教育局早前稱月底公布會否延後中學文憑試筆試開考日期。葉建源說，現已踏入2月下旬，促局方盡快公布安排，讓考生安心。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱，防疫物資花費不少，當局予專款買防疫物資「當然開心」，否則就可能要動用更多學校資源。

校巴及保母車公司受學生停課影響，多個相關團體昨表示，「防疫抗疫基金」雖向每輛保母車或校巴提供1至2萬元的資助，但現時情况比SARS時更差，資助額屬杯水車薪，部分校車司機及保母因要停薪已轉行，籲《財政預算案》推更多紓困措施。

明報記者

（武漢肺炎）