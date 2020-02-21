憂旅保失效不包醫藥費 留醫者家屬：或追船公司

黃小姐（化名）的家人是鑽石公主號乘客，本月16日確診，在千葉縣的醫院留醫。她說醫院至今沒用藥，家人曾發燒逾38℃亦沒退燒藥，院方說院內沒針對新肺炎的特效藥，若病人情况惡化會為其轉院。黃小姐說，因語言不通，與當地醫院溝通較困難，且擔心日本未應付過SARS，醫療水平未如香港，但明白社會對確診者返港有疑慮，理解政府未能安排確診者返港，唯有讓家人繼續在日本治療。

盼港府設基金協助

黃小姐說，院方暫未要求家屬繳費，她曾託朋友查詢，但仍未知道醫療費用如何安排，而家人的旅遊保險本月初已到期，之後才確診，擔心保險不包此次醫療費用，若要支付巨款會考慮向船公司索償，亦盼港府設立基金協助留醫當地者。

東瀛遊執行董事禤國全表示，外國人在日本醫院求醫，情况與非合資格者在本港公立醫院求醫一樣，需收較高醫療費，一般而言日本醫院收費水平較本港私家醫院貴。

業界：多有自動延期條款 料可索償

香港保險業聯會管治委員會委員潘榮輝表示，旅遊保險一般涵蓋旅行期間感染新型傳染病涉及的醫療費用，以往SARS和MERS亦如是。他又說，旅遊保險通常都有「自動延期」條款，若行程延誤，保障日期會自動延長一段時間，視乎不同保單，多會延期7日至1個月不等，即使保單在月初已到期，若在延期的日子內在日本確診，醫療費用亦可索償，但若返港後確診，保單一般不包。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問到會否為所有回港的鑽石公主號乘客做病毒測試，她沒正面回應，稱乘客在日本接受首次病毒測試只屬篩選之用，以找出需治療者，又稱即使首次結果陰性不代表未來14日不會發病，故仍需觀察並入住檢疫中心。至於留醫日本的確診港人病情、有人稱沒藥物等情况，她稱保安局與入境處有提供協助。

（武漢肺炎）