凌晨始接落船通知 臨時登包機港人「如中獎」

在鑽石公主號完成隔離的何小姐稱，一直未獲通知可登上首班包機，但零時許收到通知可立即落船，疑惑「係唔係真？」確認後立即執行李。她自言幸運如中獎，亦因非一早知悉要落船，毋須自傍晚起等候。施先生亦稱原已入睡，約零時獲旅行團領隊致電通知，遂「嗱嗱聲執嘢走」，同團有團友確診，但自己「都無得擔心」。

劉先生亦成為最後一批趕及落船的乘客，他說同行10多人中有4人入院，另有數人決定多留當地數日。曾考慮是否登機的黃先生說，因政府表明自行回港者抵港後仍需隔離，他最終選擇上包機，形容郵輪每天幾十人確診「好得人驚」，相信陸上隔離會較理想。

韋先生則稱由下午五六時起不斷致電不同單位查詢可否落船，但各單位資料有出入，多番折騰終獲入境處確定可落船，認為情况混亂，「但好難怪，無試過有咁大瘟疫」；他相信船上有隱形病人導致大爆發，認為港府若及早「封關」，對防疫有最大作用。

質疑座位只隔位沒隔行

不過，包機座位安排受到質疑，韋先生抵港後透露，機上有逾400座位，理應鬆動，但乘客未被安排盡量分隔，只隔位坐卻沒隔行坐，他正前及後方均有乘客，僅他與太太間隔着一個空位。他認為機上衛生良好，每人均戴口罩，有醫護定時巡邏；機上無服務員及嚴禁飲食，僅上機前獲飯糰等食物，航空公司則送上「福袋」，內有樽裝水、紙巾及紙包飲品。

（武漢肺炎）